México em alerta antes da chegada do furacão Beryl

O governo do México decretou alerta vermelho antes da passagem do furacão Beryl nesta sexta-feira (5) pela costa do país: centenas de turistas receberam ordens de evacuação e as autoridades pediram à população que procure abrigos em áreas elevadas, depois que o fenômeno deixou sete mortos em sua passagem pelo Caribe.

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou em seu boletim mais recente, divulgado 1H00 (3H00 de Brasília), que o furacão de categoria 3 avança com ventos máximos sustentados de 185 km/h.

O fenômeno está a 140 quilômetros de Tulum, uma localidade turística que fica a duas horas do famoso balneário de Cancún, no estado de Quintana Roo, onde deve tocar o solo nesta sexta-feira.