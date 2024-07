Lula saúda novo primeiro-ministro do Reino Unido: 'conte com Brasil para fortalecer os laços'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o novo primeiro-ministro eleito do Reino Unido, Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, nesta sexta-feira, 5. Ao desejar um ótimo mandato ao premiê, o chefe do Executivo disse para Starmer contar com o Brasil para o "fortalecimento" dos laços diplomáticos.

"Quero saudar Keir Starmer, novo primeiro ministro eleito do Reino Unido pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato", escreveu Lula nesta manhã em publicação no X, antigo Twitter. "Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia."

O líder do Partido Trabalhista se tornou oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido nesta sexta-feira, após reunião com o rei Charles III. Após um cerimonial "beijo de mãos", o monarca convidou o trabalhista para o cargo e lhe concedeu a bênção para que forme um governo em seu nome.