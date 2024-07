Lateral-esquerdo brasileiro Abner Vinícius deixa Betis e assina com Lyon

O Lyon anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Abner Vinícius, proveniente do Betis, com contrato de cinco anos até 2029, em uma operação no valor de oito milhões de euros (cerca de R$ 47,5 milhões pela cotação atual).

Abner Vinícius, de 24 anos, estreou profissionalmente no Brasil, na Ponte Preta, antes de assinar em 2019 com o Athletico-PR, pelo qual conquistou a Copa Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a Seleção Brasileira sub-23 foi campeão olímpico em Tóquio em 2021, embora não tenha sido titular nesse torneio.