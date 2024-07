Joe Biden concede entrevista de alto risco a canal de televisão

Joe Biden concede nesta sexta-feira (5) uma entrevista de alto risco após sua desastrosa participação no debate com Donald Trump: um tropeço poderia deixar a candidatura do presidente para um segundo mandato pendurada por um fio, mas se sair bem também não garante um caminho fácil.

"Não tenho intenção de desistir", disse na quinta-feira durante as celebrações do Dia da Independência.

Sua equipe de campanha redobra os esforços. Nesta sexta-feira, divulgou um intenso plano de batalha para o mês de julho, que inclui um bombardeio de anúncios televisivos, visitas a todos os estados-chave, especialmente no sudoeste do país durante a convenção republicana, e campanhas de conscientização dos eleitores.

Em outras palavras, nada indica que Biden esteja pensando em desistir.

O presidente também será o anfitrião de uma cúpula de líderes da Otan na próxima semana.

- Programação especial -

Como prova de que a entrevista é muito aguardada, a emissora de televisão alterou o horário de transmissão.

Inicialmente, a ABC tinha planejado divulgar trechos nesta sexta-feira e no sábado, e transmitir a entrevista na íntegra no domingo, mas no final os telespectadores poderão assistir à entrevista completa nesta sexta-feira às 20h no horário local (21h de Brasília).