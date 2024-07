Guatemala repudia leilão em Londres de máscara maia 'saqueada'

A Guatemala repudiou, nesta sexta-feira (5), o leilão em Londres de uma máscara milenar zoomórfica da cultura maia, afirmando que a mesma foi "saqueada" do país no século passado.

A peça pré-hispânica, um mosaico de jade, madrepérola e obsidiana, foi vendida na última quarta-feira pela Sotheby's de Londres, no evento Master Sculpture From Four Millennia, informou o Ministério da Cultura.

Segundo o ministério, ao saber que ela seria leiloada, a Guatemala iniciou os processos para reclamar a peça por meio da sua embaixada no Reino Unido, mas a empresa “decidiu prosseguir com a venda", apesar das suas reivindicações.