Furacão Beryl toca o solo no México

O furacão Beryl tocou o solo na manhã desta sexta-feira (5) na península de Yucatán, no México, a nordeste de Tulum, uma localidade turística a cerca de duas horas do famoso balneário de Cancún, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

De acordo com a Comissão Nacional de Águas (Canagua) do México, Beryl chega com ventos sustentados de 175 km/h, e com picos de 220 km/h.

As autoridades haviam decretado alerta vermelho para a chegada do furacão em seu litoral, onde centenas de turistas foram retirados. As aulas no país estão suspensas desde quinta-feira.