Fechamento de passagens fronteiriças no Panamá aumentará 'represamento' de migrantes, alerta Colômbia

Imagens divulgadas pela Defensoria mostram dezenas de pessoas presas entre o barro e a espessa vegetação do lado colombiano da fronteira, em frente a uma cerca de arame farpado resguardada por militares panamenhos.

O fechamento de três passagens de fronteira não autorizadas, ordenado nesta semana pelo Panamá, "aumentará o represamento" de migrantes na inóspita floresta do estreito de Darién, advertiu a Defensoria Pública da Colômbia nesta sexta-feira (5).

Segundo cálculos da Defensoria colombiana, entre janeiro e maio de 2024, cerca de 159.000 migrantes transitaram por esse corredor, apesar de enfrentarem perigos como rios caudalosos, animais selvagens e grupos criminosos.

Em todo o ano de 2023, foram pelo menos 520.000 pessoas, principalmente originárias da Venezuela, Equador, Haiti, Cuba e Colômbia. Também há asiáticos, principalmente chineses, e africanos.

A Defensoria advertiu que fechar a passagem para o Panamá poderia sobrecarregar as capacidades dos municípios do lado colombiano da fronteira e apelou às autoridades para que ativem "ações de contingência oportunas".

Em entrevista à AFP em maio, o chanceler colombiano, Luis Gilberto Murillo, assegurou que a Colômbia "não concordaria com o fechamento de fronteiras e menos ainda com o fechamento da fronteira do Darién".

O encarregado das relações internacionais da Colômbia defende "saídas mais humanitárias para essa população".

vd/jss/arm/jb/mvv