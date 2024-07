EUA suspende manobras militares com a Geórgia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (5), que suspenderam "de maneira indefinida" as manobras militares com a Geórgia previstas para o final de junho, em plena revisão de sua relação com esse país do Cáucaso que está se aproximando da Rússia.

As manobras deveriam ser realizadas de 25 de julho a 6 de agosto, mas foram "adiadas indefinidamente", anunciou o Pentágono em um comunicado, depois de a Geórgia ter adotado uma lei sobre "influência estrangeira".

Os Estados Unidos ordenaram em maio revisar toda sua cooperação com a Geórgia e anunciaram sanções contra dezenas de funcionários por causa dessa lei.