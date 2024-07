Estudo destaca que a cafeína desacelera a progressão do alzheimer

Esta doença é caracterizada por problemas de memória, funções executivas e orientação no tempo e no espaço.

Em um novo estudo, publicado nesta sexta-feira (5) na revista "Brain", pesquisadores do centro de pesquisa francês Lille Neuroscience and Cognition analisaram os mecanismos que provocam o desenvolvimento da doença.

“Podemos imaginar que, ao bloquear esses receptores, cuja atividade é maior em pacientes com Alzheimer, a cafeína poderia prevenir o desenvolvimento de problemas de memória e até de outros sintomas cognitivos e comportamentais”, disse David Blum, diretor de pesquisa do Inserm (Instituto Francês de Saúde e Pesquisa Médica), um dos autores do estudo.

Os especialistas estão atualmente realizando um ensaio clínico no Centro Hospitalar Universitário de Lille, com 248 pacientes.

Metade dos pacientes receberá 400 mg de cafeína e a outra metade um placebo.

Seu objetivo é avaliar o efeito da cafeína nas funções cognitivas de pacientes com formas precoces a moderadas da doença de Alzheimer.

"Se o ensaio for positivo, isso nos encorajará a lançar um ensaio maior. Potencialmente, isso poderia significar que a cafeína pode ser usada como medicamento para tratar esta doença", disse ele à AFP.

