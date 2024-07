Eleições EUA: Biden volta a dizer que seguirá na disputa pela reeleição

O presidente dos EUA, Joe Biden, que enfrenta pressão em sua campanha à reeleição, declarou nesta sexta, 5, que vai permanecer na corrida, durante um comício de campanha no Wisconsin.

O comício o precedeu uma entrevista que pode ser um divisor de águas para Biden, que está sob pressão para abandonar a campanha depois que seu desempenho desastroso no debate contra o republicano Donald Trump despertou a preocupação de que o democrata de 81 anos não esteja preparado para o cargo.

A entrevista com George Stephanopoulos, da ABC, gravada após um comício de campanha em Madison, Wisconsin, deverá ser intensa, e duas pessoas familiarizadas com os esforços do presidente disseram que ele estava se preparando agressivamente. Eles falaram sob condição de anonimato para discutir o planejamento interno.