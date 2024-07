El Salvador de Bukele fecha espaços para a população LGBTQIAPN+

Há uma semana, Bukele anunciou a demissão de 300 funcionários do Ministério da Cultura por promoverem “agendas” incompatíveis com a visão de seu governo, que vários governantes celebraram como uma defesa da “família tradicional”, da “fé” e “da vida”.

Também em fevereiro, o Ministério da Saúde eliminou um protocolo com o qual pessoas da comunidade recebiam cuidados “livres de estigma e discriminação” num programa de prevenção do VIH/SIDA, disse à AFP Aranza Santos, do Coletivo Alejandría LGBTQI+.

A AFP pediu ao governo comentários sobre o assunto, mas até agora não obteve resposta.

Com a bandeira do arco-íris nas costas, Turckheim foi com sua companheira à marcha do Orgulho no último sábado (29) em San Salvador para exigir respeito à diversidade sexual.