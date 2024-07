Centenas invadem usina elétrica no Paquistão em protesto contra apagões

Centenas de pessoas invadiram uma usina elétrica em Sibi, uma das cidades mais quentes do Paquistão, na noite de quinta-feira para protestar contra cortes de energia de até 20 horas por dia, anunciou a polícia nesta sexta-feira (5).

Sibi está localizada na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, onde as temperaturas podem chegar a 50°C durante as ondas de calor.

Um grupo de cerca de 800 pessoas invadiu a usina e saqueou um escritório, disse um policial, acrescentando que o caso foi aberto no tribunal.