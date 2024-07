Alcaraz sobrevive ao duelo com Tiafoe e avança às oitavas de Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão de Wimbledon, sofreu nesta sexta-feira (5) na terceira rodada do torneio de Londres, para vencer o americano Frances Tiafoe por 3 sets a 2, parciais de 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (7/2) e 6-2.

O espanhol (nº 3 do mundo) e o americano (nº 29) reviveram a semifinal do US Open de 2022, em que Alcaraz também venceu em cinco sets, um prelúdio de seu primeiro título de Grand Slam.

"É sempre um desafio jogar contra Frances. Ele é um tenista muito talentoso e hoje vimos mais uma vez que ele merece estar no topo e lutar por grandes coisas", declarou Alcaraz na entrevista na quadra após a partida.