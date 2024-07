Tribunal russo rejeita pedido de libertação de pesquisador francês

Um tribunal de Moscou rejeitou nesta quinta-feira o pedido de libertação do pesquisador francês Laurent Vinatier, detido no mês passado e acusado de compilar informações sobre as atividades militares da Rússia.

Vinatier, 47 anos, funcionário de uma ONG suíça de mediação de conflitos, foi detido em 6 de junho na Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tribunal moscovita rejeitou o recurso de Vinatier para ser colocado em prisão domiciliar.