Surdos e ouvintes se reúnem para dançar em boate de Xangai

A festa "permite que as pessoas surdas entendam a cultura auditiva e que as pessoas ouvintes entendam a cultura surda, promovendo a integração mútua", explicou Hu.

Foi a segunda festa "BassBath" organizada por um grupo que busca aproximar culturas na grande metrópole do leste da China. "Este evento visa quebrar as barreiras entre surdos e ouvintes por meio da música e da linguagem corporal", disse à AFP Alice Hu, artista surda e co-organizadora da BassBath.

Cartazes distribuídos pelo local ensinavam aos participantes versões de palavras como "sonho" e "dança" na linguagem de sinais chinesa, enquanto dançarinos profissionais surdos exibiam sua arte.

Os DJs tocavam músicas escolhidas por seus ritmos contagiantes e graves profundos, para que parecessem vibrações. Hu liderou o grupo em um jogo no qual os participantes mudavam seus passos de dança dependendo das palavras que ela sinalizava.

Para Xiaozhou, de 34 anos, a festa de sábado foi a primeira vez que saiu para dançar.

"Espero ter algumas trocas com amigos e que nos divirtamos, que sejamos felizes juntos", disse Xiaozhou, que pediu para ser identificado por esse apelido.

- Festa inclusiva -

Hu Jingqi, de 68 anos, é a pessoa mais velha no local. Ela movia as mãos ao som da música no meio de um círculo de dançarinos décadas mais jovens e vestidos com roupas brilhantes.