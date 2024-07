Sheinbaum nomeia experiente policial como ministro da Segurança do México

Gavía Harfuch, de 42 anos, assume, assim, um dos maiores desafios do governo de esquerda que iniciará suas funções no próximo 1° de outubro.

García Harfuch, que já ocupou muitos cargos de segurança desde 2008, sofreu um atentado em uma área nobre da capital em 26 de junho de 2020, quando foi baleado no braço e na perna. O funcionário culpou o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), o mais poderoso do país.

No dia do ataque, em um feito inédito, 30 atiradores desceram de um caminhão e atiraram contra a caravana do secretário, matando dois dos seus seguranças e uma transeunte.

- Inteligência -

O México, com uma população de 126 milhões de habitantes, soma 450 mil assassinatos e cerca de 100 mil desaparecimentos desde que, no final de 2006, o governo do então presidente conservador Felipe Calderón, que ficou até 2012 no poder, lançou uma polêmica ofensiva militar antidrogas.

Depois da nomeação, o novo secretário anunciou que "as capacidades de inteligência e investigação" serão fortalecidas, um aspecto que, em sua opinião, foi fundamental na Cidade do México (de 9,2 milhões de habitantes), junto com melhorias salariais da polícia.

Ele também apoiou o plano de Sheinbaum de consolidar a Guarda Nacional, corporação com 133 mil agentes efetivos, criada por López Obrador em substituição a uma polícia federal.

A Guarda faz parte da Secretaria de Segurança, mas Sheinbaum planeja deixá-la a cargo do Exército, uma proposta original do atual presidente, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, que os opositores criticam como uma militarização da segurança cidadã.