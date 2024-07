Seleção portuguesa dá apoio total ao criticado Cristiano Ronaldo

Na preparação para o jogo das quartas de final da Eurocopa, contra a França, Portugal ergue um muro diante das críticas direcionadas a Cristiano Ronaldo: tanto o treinador Roberto Martínez como Bernardo Silva saíram em defesa do capitão da seleção portuguesa. "Ele é um exemplo: alguém que quer vencer todos os dias, que quer competir todos os dias, mesmo tendo vencido tudo e tendo muitos recordes. Quando você tem um jogador tão comprometido, você esquece o que ele fez no passado. É um privilégio", destacou o treinador espanhol de Portugal durante a coletiva de imprensa anterior ao jogo contra a França. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Não só Ronaldo tem sido criticado, mas também toda a equipe, que foi piorando ao longo do torneio: "As críticas mostram a paixão do povo pela seleção."

"Aceito, mas também acredito que temos jogadores muito importantes e um vestiário muito competitivo. O meu trabalho é que os nossos jogadores tenham o melhor desempenho possível e é isso que prometo aos torcedores", acrescentou Martínez. Bernardo Silva também se defendeu das críticas: "Sinto que estou dando o meu melhor e vou continuar a fazê-lo. Sei que posso melhorar, mas não acho que estamos numa má posição." E, claro, o meio-campista do Manchester City saiu em defesa de Cristiano, que caiu no choro ao perder um pênalti no duelo das oitavas de final contra a Eslovênia, antes de a seleção portuguesa vencer a disputa nas penalidades máximas.