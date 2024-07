Remadores de Dubai desafiarão o Ártico contra a poluição

Em uma piscina coberta em Dubai, três remadores treinam com chuva artificial e ondas simuladas para uma viagem ao Ártico, na qual pretendem chamar a atenção para o perigo da poluição do mar com plástico.

Dois britânicos e uma irlandesa, que vivem em Dubai, passarão do calor sufocante dos Emirados Árabes Unidos (EAU) ao frio polar do Ártico, que sofreu um aquecimento três vezes mais rápido do que a média global devido à mudança climática.

Para o líder Toby Gregory, a viagem servirá para soar o alarme sobre o despejo de plástico nos oceanos, missão que empreendeu depois de uma viagem a remo no Atlântico em 2023, na qual observou "muito mais plástico do que teria imaginado".