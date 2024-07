Putin vê os talibãs afegãos como 'aliados' na luta contra o terrorismo

O presidente russo, Vladimir Putin, cujo país sofreu vários ataques nos últimos meses, disse nesta quinta-feira (4) que considera os talibãs, no poder no Afeganistão, como "aliados na luta contra o terrorismo".

"Devemos assumir que os talibãs exercem o poder no seu país. E neste sentido os talibãs são, obviamente, nossos aliados na luta contra o terrorismo, porque qualquer autoridade está interessada na estabilidade do Estado que governa", declarou Putin em coletiva de imprensa em Astana, capital do Cazaquistão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/fz/sba/js/mb/aa