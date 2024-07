Portugal: explosão em universidade mata uma pessoa e deixa três feridas

Uma explosão nesta quinta-feira, 4, no campus da Caparica da Universidade NOVA de Lisboa (UNL), em Almada, península de Setúbal, em Portugal, matou uma pessoa e deixou outras três feridas. O início do incêndio ocorreu em uma empresa que fica na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) - mesmo localizada no campus, a empresa é independente da faculdade. Autoridades investigam as causas do acidente. As informações são do jornal português Público.

O fogo teria começado em um contentor de testes de pressão da Omnidea, uma empresa de tecnologia aeroespacial portuguesa, diz fonte do Público. A reportagem afirma que a vítima fatal é um homem de 25 anos, que seria funcionário da empresa.

Segundo o jornal português, o alerta de incêndio foi dado às 12h45 do horário local, 8h45 no horário de Brasília, e uma equipe com 20 profissionais e oito viaturas foram mobilizadas para combater o fogo.