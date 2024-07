Politização da Suprema Corte dos EUA tem foco nas eleições americanas

Mas os casos que deixaram o país em suspense tiveram como protagonista o ex-presidente republicano e candidato às eleições de novembro, Donald Trump.

Em março, os magistrados rejeitaram por unanimidade uma decisão do tribunal do estado do Colorado que teria retirado Trump da votação por participar de uma insurreição: a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por seus apoiadores.

A deliberação desta semana, escrita pelo presidente da Suprema Corte, John Roberts, foi ainda mais importante e controversa: os seis juízes conservadores, contra a opinião dos progressistas, concluíram que um ex-presidente dispõe de ampla imunidade em relação a processos criminais.