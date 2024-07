Policía Federal indicia Bolsonaro por joias sauditas

As joias estavam dentro de uma mochila da comitiva do ministro de Minas e Energia, que retornava de uma viagem oficial ao Oriente Médio. Funcionários do governo fizeram vários movimentos para liberar as peças, o último deles dias antes do fim do mandato de Bolsonaro.

Posteriormente, foi revelada a existência de outros dois conjuntos de joias que não estavam no acervo presidencial após Bolsonaro deixar o poder, apesar de esse tipo de presente constituir patrimônio público, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU).

A PF informou no mês passado que identificou uma tentativa irregular de venda de uma nova peça oferecida pelo governo saudita ao Brasil durante o governo Bolsonaro. Segundo a imprensa, os conjuntos continham joias da marca de luxo suíça Chopard e um Rolex de ouro branco e diamantes.

