Milei viaja mais uma vez para participar de encontro conservador e despreza Mercosul

Javier Milei não compareceu à cúpula do Mercosul e, em vez disso, participará de um fórum conservador neste fim de semana no Brasil. Com essas chuvas de afeto de seus pares ideológicos, o presidente argentino está se posicionando como líder global da extrema direita, mas a que custo?

Desde que assumiu o cargo em dezembro, Milei fez oito viagens ao exterior, a maioria para os Estados Unidos e a Europa, onde se reuniu com poucos líderes e, em vez disso, participou de eventos religiosos ou de grupos de extrema direita que lhe concederam algum prêmio.

Mas quando a cúpula bianual de presidentes do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) for realizada na próxima segunda-feira em Assunção, Milei mostrou sinais de desinteresse pelo bloco regional: ele não comparecerá.