Mais de 20 pessoas se afogaram tentando fugir dos combates no Sudão, diz grupo pró-democracia

Mais de 20 pessoas morreram no naufrágio de sua embarcação enquanto tentavam fugir dos combates entre as forças paramilitares e o Exército no sudeste do Sudão, informou um grupo pró-democracia nesta quinta-feira (4).

"Cerca de 25 pessoas, principalmente mulheres e crianças, morreram no naufrágio de um barco" enquanto cruzavam o rio Nilo Azul no estado de Sennar, declarou o Comitê de Resistência Local em um comunicado, sem revelar a data do incidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo pró-democracia, que documenta e organiza a ajuda entre os habitantes, acrescentou que "famílias inteiras" morreram na tragédia.