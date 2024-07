Maduro não conseguirá 'esconder' voto a favor de uma transição na Venezuela, diz líder da oposição

López concede uma entrevista por telefone em Genebra, minutos após denunciar as ações de Maduro no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que, em sua opinião, "desmantelaram a democracia, destruíram a economia e fomentaram uma crise humanitária complexa".

Maduro ainda vai procurar formas de manipular, de criar obstáculos, de intimidar, de prender as pessoas, mas o fato de haver data para o dia 28 e de que as pessoas sairão para votar é algo que não poderá ser escondido.

Claro que existem hipóteses, há quem diga que Maduro ainda pode suspender as eleições, mas no cenário em que estamos hoje, no qual há eleições no dia 28 de julho, não há como Maduro dizer que ganhou as eleições.

PERGUNTA: Se haverá eleições, Edmundo González Urrutia poderá finalmente candidato?

RESPOSTA: Hoje ele é candidato, hoje tem o apoio de todos os setores democráticos na Venezuela e hoje tem mais de 60% do apoio dos venezuelanos. Portanto, sim, sem dúvidas, uma transição à democracia começa em 29 de julho, a menos que Maduro decida arrebatar, cometer uma fraude escandalosa ou suspender as eleições.

PERGUNTA: Como você vê esta eventual transição? O atual governo deve ser julgado ou você é a favor da anistia?

RESPOSTA: Nossa prioridade é a transição para a democracia, e uma transição de um regime autocrático com características criminosas como o de Maduro exigirá um processo de negociação.

É claro que existem realidades do que foram as violações dos direitos humanos, roubos e saques do país nos últimos 25 anos, que não podem ser escondidas, mas a prioridade de todos é a transição à democracia.