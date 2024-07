Israel anuncia envio de delegação para negociar libertação de reféns em Gaza

"O primeiro-ministro informou ao presidente [americano Joe] Biden da sua decisão de enviar uma delegação para continuar as negociações para a libertação dos reféns", disse o gabinete do chefe do governo israelense em um comunicado, sem especificar a data ou local dessas discussões.

Israel enviará uma delegação para negociar a libertação dos reféns detidos em Gaza, informou, nesta quinta-feira (4), o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um dia depois de o movimento islamista Hamas ter indicado que havia comunicado novas "ideias" aos mediadores para acabar com a guerra.

Nesta quarta-feira, o Hamas afirmou que comunicou aos países mediadores novas "ideias" para acabar com a guerra na Faixa de Gaza, depois de quase nove meses.

O movimento islamista palestino, que governa Gaza desde 2007, disse que discutiu negociações com autoridades do Catar e do Egito e manteve contatos com a Turquia.

Israel confirmou, por sua vez, que estava "avaliando" os "comentários" do Hamas sobre um acordo para a libertação dos reféns detidos em Gaza e que enviaria sua resposta aos mediadores.