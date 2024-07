Governo colombiano transforma propriedades apreendidas do tráfico para ajudar vítimas

A construção de paredes de mármore e extensos jardins passou, em 2015, para as mãos da Unidade de Vítimas, entidade responsável pela assistência aos afetados pelo conflito armado, que a alugou a particulares.

Mas agora, por ordem do presidente Gustavo Petro, o primeiro esquerdista no poder na Colômbia, o Montecasino será administrado pela Medicina Legal. A autoridade forense terá ali um laboratório para identificar restos ósseos de pessoas desaparecidas num país com mais de 111 mil vítimas deste crime ao longo de seis décadas de conflito interno. Um número superior ao conjunto após as ditaduras da Argentina, Brasil e Chile no século XX.

Para Luz Galeano, líder comunitária de 60 anos, é uma esperança em meio à longa busca pelo marido, Luis Laverde, desaparecido em 2008.