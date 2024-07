Furacão Beryl avança em direção ao México depois de atingir a Jamaica

O furacão Beryl sacudiu a costa sul da Jamaica na quarta-feira (3) com perigosos ventos e tempestades, e deve atingir o México nesta quinta-feira (4), após deixar pelo menos sete mortos e danos significativos no sudeste do Caribe e na Venezuela.

Seu homólogo de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, declarou que "90% das casas" foram destruídas na ilha de União e alertou que reconstrução exigirá um "esforço hercúleo".

A NOAA alertou no final de maio que a temporada seria extraordinária, com a possibilidade de quatro a sete furacões de categoria 3 ou superior.

As previsões estão relacionadas, em particular, com o desenvolvimento previsto do fenômeno meteorológico 'La Niña', assim como com as temperaturas muito elevadas no Oceano Atlântico, segundo a NOAA.

burs-st-la/ube/pno/ber/cm/sag/fp