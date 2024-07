Exército da Ucrânia confirma retirada de tropas de distrito estratégico em Chasiv Yar

O Exército da Ucrânia confirmou nesta quinta-feira (4) que suas tropas se retiraram de um distrito da cidade de Chasiv Yar, lste do país, depois que a Rússia reivindicou o controle da localidade na quarta-feira.

A localização elevada deve permitir às tropas russas chegar com suas armas a Kramatorsk, a maior cidade da região e onde fica a guarnição ucraniana para a frente de batalha leste.

"Não era mais conveniente manter o distrito de Kanal, onde o inimigo penetrou, pois colocava em perigo a vida e a saúde dos soldados. As posições dos nossos defensores foram destruídas", disse o porta-voz militar ucraniano.

O Exército russo prossegue com os ataques contra o restante da cidade, localizada do outro lado de um canal, com a esperança de capturar toda a localidade, acrescentou.