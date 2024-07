Equador apreende seis toneladas de cocaína que seriam enviadas para a Espanha

"Aproximadamente 6 toneladas de cocaína confiscadas" no porto marítimo de Guayaquil (sudoeste), indicou a entidade através de sua conta na rede social X.

O Equador enfrenta uma guerra contra organizações do narcotráfico ligadas a cartéis como os mexicanos Sinaloa e Jalisco Nova Geração, que, na disputa pelo poder, deixam um rastro de crimes nas prisões e nas ruas.

O país registrou em 2023 um recorde de 47 homicídios por 100.000 habitantes, em comparação com uma taxa de 6 em 2018.

As apreensões de drogas também aumentaram: entre janeiro e junho, foram confiscadas 121 toneladas, em comparação com o recorde anterior de 219 toneladas ao longo do ano passado.