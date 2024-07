Enfermeira britânica que matou sete bebês é condenada por mais uma tentativa de assassinato

A ex-enfermeira britânica Lucy Letby foi considerada culpada pela tentativa de assassinato de um bebê prematuro na terça-feira, 2, pelo tribunal de Manchester, na Inglaterra. Letby cumpre 14 penas de prisão perpétua após ser condenada no ano passado pelo assassinato de sete bebês e pela tentativa de assassinato de outros seis no hospital Countess of Chester, entre junho de 2015 e junho de 2016. As informações são do The Guardian.

De acordo com o jornal britânico, a criança conhecida como "Bebê K" nasceu 15 semanas prematura em 17 de fevereiro de 2016 e pesava apenas 692 gramas quando a ex-enfermeira neonatal, de 34 anos, teria adulterado seu tubo de respiração, fazendo com que os níveis de oxigênio no sangue da criança despencassem, situação com alto nível de risco de vida. O bebê morreu três dias depois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Letby foi inicialmente acusada de assassinato, mas os promotores decidiram que não havia evidências suficientes. Ela então enfrentou um novo julgamento de três semanas pela acusação de tentativa de homicídio, que ela negou, após o júri em seu julgamento original não conseguir chegar a um veredicto no ano passado, destaca o jornal britânico.