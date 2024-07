Em Cuba, cooperativa de cana-de-açúcar luta contra apagões e escassez de insumos

"A única coisa aqui é o sacrifício, a dedicação e a devoção à tarefa", disse à AFP Reinaldo Espinosa, 54 anos, administrador dessa cooperativa que, como todas as outras do gênero, vende suas colheitas ao Estado.

A safra 2023-2024 acaba de terminar e os resultados ainda não foram anunciados oficialmente, e a Unidade Básica de Produção Cooperativa (UBPC) Rigoberto Corcho, na província de Artemisa, 60 km a sudoeste de Havana, se prepara para iniciar a temporada de plantio, mas com "zero recursos".

Entre apagões e falta de insumos, os trabalhadores de uma cooperativa de cana- de-açúcar no oeste de Cuba tentam manter de pé sua empresa, uma das tantas criadas há 30 anos para transformar a produção agrícola na ilha, que enfrenta mais uma dura crise econômica.

Espinosa ressalta que o rendimento da empresa caiu nos últimos cinco anos, de 84 para 28 toneladas de cana por hectare, e enumera uma série de obstáculos: "Zero fertilizante, zero herbicida", falta de combustível e apagões "com bastante frequência durante o horário de produção".

"É muito difícil", diz ele. Ele exige que essa situação com os insumos "tem que mudar" para que a "produção de cana-de-açúcar" e o setor açucareiro, do qual o país já foi o maior exportador do mundo, sejam "resgatados".

Cuba está em meio à sua crise mais grave desde a implosão do bloco comunista soviético em 1991. Os motivos? O endurecimento do embargo imposto por Washington desde 1962, as fraquezas estruturais de sua economia centralizada e uma reforma financeira que não alcançou os resultados esperados.