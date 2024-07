Djokovic sofre para derrotar o 277º do mundo na segunda rodada de Wimbledon

Novak Djokovic, que luta por seu oitavo título em Wimbledon, sofreu muito mais do que o esperado para vencer o britânico Jacob Fearnley (277º do mundo) em quatro sets, com parciais de 6-3, 6-4, 5-7 e 7-5, nesta quinta-feira, pela segunda rodada.

O sérvio de 37 anos, número 2 do mundo, enfrentará na terceira fase o australiano Alexei Popyrin (47º), que derrotou o argentino Tomás Etcheverry (31º) em cinco sets, por 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 e 6-3.

Para Djokovic, o jogo desta quinta-feira se tornou complicado em alguns momentos, depois de dois primeiros sets relativamente calmos.