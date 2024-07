Com forte presença feminina, Brasil quer superar seu recorde de 7 ouros em Paris

O Brasil vai desembarcar em Paris-2024 pela primeira vez numa edição dos Jogos Olímpicos com uma delegação de maioria feminina e com expectativa de quebrar seu recorde de 7 medalhas de ouro conquistadas em Tóquio. Sem definir uma meta, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confia no brilhantismo de várias de suas estrelas para dar um passo à frente no olimpismo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Vamos superar Tóquio. Estamos trabalhando para isso, não ficaremos satisfeitos com menos", disse recentemente à AFP o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Na capital japonesa, o Brasil obteve o mesmo número de ouros da Rio-2016, seu recorde. Na última edição obteve também seis pratas e oito bronzes, totalizando 21 medalhas. Com cerca de 240 atletas garantidos, o número de mulheres representando o Brasil nos Jogos Olímpicos será pela primeira vez maior que o de homens: 137 contra 103. Em termos individuais, as principais esperanças estão na ginástica artística, no judô, no skate, no atletismo, no tiro com arco e no surf, enquanto nos esportes coletivos a ginástica feminina, o voleibol (nas duas categorias) e o futebol feminino são outros pontos fortes.

A ginasta Rebeca Andrade, ouro em Tóquio no salto feminino e prata no individual geral, almeja o ouro no solo, no salto e no individual geral, além de liderar a seleção brasileira na prova por equipes, com sérias chances de medalha. Rebeca pode superar a grande favorita, a lendária americana Simone Biles, embora garanta que não esteja pensando nisso. "Não sei dizer como vencê-la, porque meu foco não está nela, meu foco está em mim", afirmou a brasileira em entrevista à AFP em maio. - Judô e skate prometem - No judô, Rafaela Silva, medalhista de ouro no Rio em 2016, retorna aos Jogos Olímpicos com sérias chances de medalha após não participar da edição de Tóquio devido a uma sanção por doping. Na categoria masculina, Daniel Cargnin, bronze em Tóquio, também é candidato ao pódio.

No skate, o Brasil almeja melhorar as três medalhas de prata conquistadas nos últimos Jogos Olímpicos. Com uma poderosa delegação de 12 atletas contando as duas categorias (o máximo permitido pelo COI), a jovem Rayssa Leal é praticamente certeza de vitória para o Brasil, enquanto Pedro Barros e Kelvin Hoefler também entram com fortes chances. O tricampeão mundial Gabriel Medina quer conquistar o ouro no surf e repetir o feito de Ítalo Ferreira em Tóquio, que por sua vez não poderá tentar o bicampeonato olímpico por não ter se classificado.