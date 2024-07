Alemanha e Espanha se enfrentam em duelo de tricampeãs pelas quartas da Eurocopa

Os jogadores comandados pelos técnicos Luis de la Fuente e Julian Nagelsmann têm se afirmado com base em boas exibições, com um futebol atrativo, gols e equilíbrio entre jogadores experientes e jovens promissores.

Uma dessas joias, Lamine Yamal, teve que passar nos exames do ensino secundário à distância... e na sexta-feira terá em campo o desafio mais difícil até agora no âmbito esportivo.

A Espanha enfrentará o fortalecido time de Nagelsmann, com espaço para o talento de Jamal Musiala, um dos artilheiros do torneio com três gols aos 21 anos, enquanto a lenda Toni Kroos controla o ritmo da partida no meio de campo.

Este pode ser asfixiante como foi contra a Escócia (5-1) e a Hungria (2-0), mas também contido, como em alguns momentos do empate contra a Suíça (1-1) ou no jogo das quartas de final contra a Dinamarca (2-0).