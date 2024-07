A líder dos Ecologistas na França, na linha de frente contra extrema direita

A jovem líder do partido Os Ecologistas, que começou sua carreira política em um reduto da extrema direita no norte da França, se tornou uma das principais vozes contra as forças anti-imigração na reta final das eleições legislativas.

Depois que o presidente de centro-direita Emmanuel Macron antecipou o pleito de maneira inesperada no mês passado, Marine Tondelier, de 37 anos, correu contra o tempo para construir uma frente de esquerda contra a extrema direita, apesar dos maus resultados de seu partido nas eleições europeias de junho.

E depois da vitória do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) no primeiro turno das eleições legislativas de 30 de junho, ela defendeu um pacto entre a esquerda e a aliança de Macron para conquistar as cadeiras em jogo e evitar que a maioria absoluta fique com o partido anti-imigração e eurocético na votação decisiva deste domingo.