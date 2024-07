Venezuela diz ter acordado 'melhorar relações' com EUA após retomarem diálogo

Venezuela e Estados Unidos acordaram "melhorar as relações" entre os dois países após a retomada de um processo de negociação entre os dois países, informou, nesta quarta-feira (3), o chefe das negociações da delegação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Depois desta primeira reunião, acordamos: 1. A vontade de ambos os governos de trabalhar de forma conjunta para ganhar confiança e melhorar as relações. 2. Manter as comunicações de forma respeitosa e construtiva", escreveu Jorge Rodríguez, em nome do governo venezuelano, na rede social X.

