'Trintões' rejuvenescem na Copa América

Esses três trintões são um exemplo na Copa América dos Estados Unidos-2024 porque continuam superando as expectativas que são depositadas neles, inspirando companheiros e rivais, e também redefiniram o que significa ser um líder em campo e no vestiário.

Às vésperas das quartas de final, James (32 anos), Messi (37) e Rondón (34) mostraram na fase de grupos que a experiência acumulada, além do talento inato e da reserva física, pode ser tão valiosa quanto a juventude no futebol moderno.

Desafiando as expectativas sobre a idade no futebol, os trintões da Copa América-2024 continuam sendo pilares em suas seleções. James Rodríguez, Lionel Messi e Salomón Rondón são três exemplos de que a maturidade futebolística provou ser tão vital quanto o talento juvenil.

Artilheiro da Copa do Mundo do Brasil-2014, James encontra na seleção colombiana seu 'habitat natural', ao contrário da realidade que vive em São Paulo, onde teve poucos minutos até o momento nesta temporada.

"Ele é um grande jogador de nível internacional e por isso foi para o São Paulo. Ele ainda é jogador do São Paulo. Depois da Copa América temos que conversar", disse o presidente do clube, Julio Cáceres, após a atuação de James contra o Brasil, na terça-feira, em Santa Clara (Califórnia), no encerramento do Grupo D.

O camisa 10 enfrentará o Panamá no sábado, no deserto de Glendale (Arizona), por uma vaga nas semifinais do torneio.

- A magia intacta de Messi -

Não é à toa que Lionel Messi, aos 37 anos, continua sendo a maior preocupação dos adversários que enfrentam a Argentina.

Ausente contra o Peru no encerramento do Grupo A devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita, o capitão da 'Albiceleste' deverá voltar à equipe de Lionel Scaloni para o confronto das quartas de final contra o Equador, nesta quinta-feira, em Houston (Texas).