'Temos que estar preparados' para Argentina com ou sem Messi, diz técnico do Equador

"Sabemos que o time que enfrentamos é do mais alto nível. Obviamente Lionel Messi é um jogador diferente, aquele que faz mais diferença hoje em dia", avaliou o treinador de 'La Tricolor' na coletiva de imprensa anterior ao duelo.

O Equador precisa estar preparado para encarar a atual campeã Argentina com ou sem Messi na quinta-feira pelas quartas de final da Copa América-2024, disse seu técnico, Félix Sánchez Bas, nesta quarta (3).

Messi ainda é dúvida, devido a uma lesão, para o duelo entre Argentina e Equador, que será disputado às 20h locais (22h de Brasília) no NRG Stadium, em Houston, no Texas, com capacidade para 72 mil pessoas.

Sánchez lembrou que já enfrentou a Argentina com e sem Messi. "Estão há muito tempo com o mesmo treinador, conseguiram criar um grupo e um estilo de jogo muito definido, com ligeiras nuances dependendo de quem está e de quem não está em campo", comentou.

Ele reconheceu que o seu colega Lionel Scaloni "fez história" pela Argentina, ao conquistar a última Copa América, em 2021, e a Copa do Mundo de 2022 no Catar.