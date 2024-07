Sinner vence seu compatriota Berrettini e avança à 3ª rodada de Wimbledon

O número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, venceu nesta quarta-feira (3) seu compatriota Matteo Berrettini (59º do ranking da ATP) e avançou à terceira rodada do torneio de Wimbledon.

Em partida equilibrada, Sinner precisou de quatro sets para superar o finalista do torneio londrino de 2021, com parcaiais de 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 2-6 e 7-6 (7/4).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jovem prodígio italiano, de 22 anos, enfrentará na próxima rodada o sérvio Miomir Kecmanovic, 52º colocado da ATP.