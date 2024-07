São Paulo é a maior cidade da América Latina em população, mostra ranking

O ranking das 10 maiores cidades da América Latina inclui quatro do Brasil. Na ponta está São Paulo, com seus 11.451.999 de habitantes, o que a torna uma das maiores do mundo. Além dela, outras três brasileiras figuram na lista: Salvador, Brasília e Rio de Janeiro.

A capital argentina, Buenos Aires, aparece na sétima posição da lista, com 3.121.707 habitantes, segundo dados do Censo de 2022 feito pelo governo argentino. Porém, é comum muitos informarem que ela possui 12,8 milhões de habitantes. Isso ocorre porque uma das formas mais recorrentes da ONU (Organização das Nações Unidas) de contabilizar os habitantes das cidades leva em conta não apenas o território administrativo do município, mas sim o seu entorno. Pelos cálculos da ONU, por exemplo, a cidade de São Paulo tem mais de 22 milhões de habitantes, número que, na verdade, soma a região metropolitana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os diferentes países têm formas diferentes de recortar o que são as suas grandes cidades", explica Thais Tartalha, docente do curso de Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC. Doutora em demografia pela Unicamp, ela explica que até a definição do que é população urbana do ponto de vista administrativo pode variar de país para país.