RD Congo condena 25 militares à morte por 'fugir do inimigo'

Vinte e cinco militares acusados de "fugir do inimigo" durante enfrentamentos recentes contra os rebeldes do grupo M23 foram condenados à morte nesta quarta-feira (3) na República Democrática do Congo, informou um de seus advogados.

No total, 31 pessoas - 27 militares e quatro mulheres civis, esposas de militares - compareceram perante o tribunal militar de Butembo, na província de Kivu do Norte.

Eles enfrentavam acusações de "fugir do inimigo", "dissipar munições de guerra", "violar ordens" e "roubo", declarou à AFP Jules Muvweko, um dos advogados de defesa.