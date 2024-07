Quartas de final da Euro terão várias potências e duas surpresas

Depois das oitavas de final, em que a atual campeã Itália se despediu do torneio, as quartas da Eurocopa chegam carregadas de história e rivalidade, com Turquia e Suíça como surpresas. Os oito classificados somam dez títulos europeus, número que fala por si só sobre o peso dessas seleções no continente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine . Alemanha x Espanha

As duas seleções com o maior número de títulos da Euro (três para cada uma) e que deixaram a melhor impressão ao longo do torneio se enfrentam em Stuttgart nesta sexta-feira (5), às 13h00 (horário de Brasília), em um jogo que para muitos é uma "final antecipada". Com nove gols marcados e apenas um sofrido, a 'Roja' surgiu na competição como uma forte candidata ao título, graças a um futebol atraente que contra com o brilho dos jovens Lamine Yamal e Nico Williams pelas pontas. Mas a 'Mannschaft' de Julian Nagelsmann será o maior desafio da campanha espanhola até agora. A poderosa seleção alemã parece ter acordado nesta Eurocopa em casa, liderada pelo experiente Toni Kroos, que vai se aposentar depois do torneio.

. França x Portugal Os 'Bleus' de Kylian Mbappé e a seleção portuguesa do ídolo Cristiano Ronaldo vão se enfrentar também na sexta-feira, em Hamburgo, às 16h00, numa reedição da final da edição de 2016, vencida pelos lusos. Grande favorita antes do início do torneio, a França não mostrou o desempenho esperado, mas apesar disso chegou às quartas de final sem sofrer muito pelo caminho. O astro e capitão da equipe, Kylian Mbappé, vai enfrentar seu ídolo de infância, Cristiano Ronaldo, que aos 39 anos continua tentando somar recordes e títulos. Mas Portugal sofreu. A classificação para as quartas só veio nos pênaltis contra a Eslovênia, depois de um empate sem gols em 120 minutos. . Inglaterra x Suíça Alguns torcedores ingleses já tinham deixado o estádio quando Jude Bellingham marcou de bicicleta e mandou o jogo contra a Eslováquia para a prorrogação, que terminou com a vitória dos 'Three Lions' graças ao gol de Harry Kane.

Nas quartas, o time inglês terá pela frente a Suíça, que eliminou com justiça a Itália (2 a 0) e está sendo uma das sensações do torneio. A Inglaterra de Gareth Southgate não convence nem a imprensa, que não poupa críticas ao treinador, nem a torcida, descontente com o futebol pouco atrativo de uma das favoritas a levantar o troféu. No sábado (6), em Düsseldorf, às 13h00, Bellingham e cia. deverão ter extrema cautela contra os suíços, que além de terem eliminado a tradicional 'Azzurra' deram trabalho à Alemanha na fase de grupos (1 a 1).