Petróleo sobe, ajudado por queda das reservas e esperança de corte nos juros

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (3), impulsionados por uma queda inesperada nos estoques de petróleo dos Estados Unidos e pelo aumento das esperanças de um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 1,27%, fechando a 87,34 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA, com vencimento em agosto, subiu 1,29% para 83,88 dólares.