Partido derivado das Farc pede apoio a Mujica para materializar a paz na Colômbia

O partido surgido da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pediu ao ex-presidente uruguaio José Mujica apoio para destravar a implementação do acordo de paz na Colômbia, em uma reunião nesta quarta-feira (3) em Montevidéu que também contou com participação do ex-presidente colombiano Ernesto Samper.

Mujica, ex-guerrilheiro que governou o Uruguai de 2010 a 2015 e fiador do acordo firmado em 2016 entre as Farc e o Estado colombiano, recebeu das mãos de Juan Manuel Gómez, delegado do Partido Comuns, uma carta com propostas para concretizar o acordado, informou à AFP o escritório de Samper.

No documento, os desmobilizados das Farc afirmam que passaram "quase oito anos de trabalho incansável para materializar para as pessoas comuns o conjunto de ações deste Acordo", mas "dificuldades e tropeços" impedem a "paz total".