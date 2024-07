Panamá se sente à vontade por "não ser favorito" contra a Colômbia

O Panamá, revelação da Copa América-2024 nos Estados Unidos, se sente confortável com a condição de não favorito para o duelo das quartas de final em que enfrentará a Colômbia de James Rodríguez e Luis Díaz, no sábado, na escaldante Glendale, no Arizona. "Ser o não favorito significa muito porque sabemos que não temos pressão e na hora do jogo nos soltamos mais", garantiu o meio-campista Carlos Harvey nesta quarta-feira (3) em entrevista coletiva no hotel em Phoenix, capital do Arizona, onde os 'Canaleros' estão hospedados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O jogador do Minnesota da MLS, que também pode atuar como zagueiro, destacou o "bom futebol" de 'La Tricolor', que liderou o Grupo D à frente do Brasil e está invicta há 26 jogos.

"É preciso estar muito unido, muito focado no jogo. Jogos como este são decididos nos detalhes", acrescentou o versátil jogador de 24 anos. "Vamos sair e fazer o que fizemos jogo a jogo, que é ter a bola e atacar, obviamente defendendo um pouco” por causa do poder ofensivo da Colômbia, acrescentou. Seu companheiro de equipe César Yanis, ponta do AD San Carlos da Costa Rica, garantiu na mesma coletiva de imprensa que o trabalho e a força do grupo foram fundamentais para que o Panamá se classificasse pela primeira vez para as quartas de final em sua segunda participação na competição de seleções mais antiga do mundo.

- "Ninguém dava nada por nós" - Comandados pelo técnico espanhol de origem dinamarquesa Thomas Christiansen, os centro-americanos avançaram para as quartas de final como segundos colocados do Grupo C ao derrotar de forma surpreendente os anfitriões e a Bolívia. O Uruguai liderou a chave. "Estava claro que não eramos favoritos no grupo, ninguém dava nada por nós, mas mostramos isso (nossa força). No início do torneio dissemos que viemos para competir e assim o fizemos". disse o atacante. "Estamos todos concentrados, imersos na história, para tentar terminar bem o torneio", acrescentou. Autor do último gol da vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia na segunda-feira, no encerramento do Grupo C, Yanis afirmou que sua equipe tem condições de "fazer um bom jogo" e acreditar numa inédita classificação para as semifinais. "Sei que o Panamá tem tudo, mostramos isso no segundo tempo contra o Uruguai (derrota por 3 a 1). Vamos acreditar que podemos fazer um bom jogo”, disse.