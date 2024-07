ONU diz que Venezuela restringe liberdades à medida que as eleições se aproximam

"Lamento que as restrições ao espaço cívico estejam aumentando", disse ele, em comentários que foram criticados pelo embaixador da Venezuela em Genebra.

Turk disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que seu escritório havia documentado no ano passado "um aumento nas ameaças, assédio e ataques contra atores da sociedade civil, jornalistas, sindicalistas e outras vozes consideradas críticas".

As liberdades estão diminuindo na Venezuela à medida que se aproximam as eleições de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro está buscando um terceiro mandato, alertou o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, nesta quarta-feira (3).

Em seu relatório sobre a situação na Venezuela, Turk detalhou que as prisões e os processos aumentaram, com 38 casos de detenção arbitrária no ano passado, de pessoas detidas por períodos variados e cujo paradeiro foi ocultado de suas famílias e advogados.

Todos esses casos de "desaparecimentos forçados devem ser investigados e essa prática deve acabar", disse ele.

Ele também expressou preocupação com o projeto de lei que tem como alvo as organizações não governamentais e seu financiamento, assim como com uma nova lei "antifascista" que os críticos alertam que será usada para assediar ainda mais a dissidência.