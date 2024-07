Mineradora franco-chinesa inaugura novo centro de extração de lítio na Argentina

O grupo de mineração francês Eramet e seu sócio chinês Tsingshan inauguraram nesta quarta-feira (3), na Argentina, um importante centro de exploração de lítio, o metal branco essencial para a transição energética, especialmente no setor automotivo, no qual é fundamental para as baterias elétricas.

O centro, localizado em Centenario, na província de Salta (norte), representa um investimento de 870 milhões de dólares (R$ 4,86 bilhões), conforme indicado pela Eramet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este centro não é uma das tradicionais operações encontradas no "triângulo do lítio" na América Latina (Argentina-Bolívia-Chile), com piscinas de evaporação onde os sais brancos utilizados para conduzir eletricidade às baterias são obtidos a partir da evaporação da salmoura.