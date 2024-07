Milicianos matam quatro chineses na República Democrática do Congo

Ao menos quatro chineses foram assassinados, nesta quarta-feira(3), em um ataque feito por milicianos em um local de mineração em Ituri, província rica em ouro do nordeste da República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes locais.

Vários cidadãos do Congo foram mortos ou feridos no ataque, atribuído por algumas das fontes ao grupo armado Codeco (Cooperativa para o desenvolvimento do Congo), milícia que afirma defender os interesses da tribo Lendu frente a outra rival, chamada Hema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ataques em locais de mineração são frequentes em Ituri, assim como mais ao sul, em outra província aurífera, a de Sur-Kivu, onde as mineradoras chinesas são numerosas.