Lula deve mediar disputa política entre Evo Morales e Luis Arce na Bolívia, diz Itamaraty

"É mais do que natural que, tendo presente as dificuldades que estão acontecendo na Bolívia, bloqueios de estradas, o presidente tente compor com duas autoridades que são, inclusive, do mesmo movimento", disse nesta quarta-feira, dia 4, a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty. "O interesse do Brasil é que prevaleça a democracia, que haja um entendimento que permita que as próximas eleições se realizem sem qualquer sobressalto."

Arce afirma que a decisão deve ser das organizações sociais que são a base do MAS. Ele acusa Evo Morales de personalismo. O ex-presidente lidera manifestações e greves contra o governo. A Bolívia enfrenta queda na exportação de gás natural, contração nas reservas de dólar e inflação. O descontentamento afeta a popularidade de Arce.

Com o apoio do ex-presidente, Luis Arce elegeu-se em 2020, um ano depois de Evo tentar se manter no poder. O líder sindical dos cocaleros venceu uma eleição que lhe daria o quarto mandato, mas que foi contestada interna e externamente, marcada por acusação de fraude na contagem de votos. Evo então renunciou ao ser pressionado por militares, setores empresarias e opositores da direita.

Na semana passada, a facção evista do MAS convocou um novo congresso do partido para 3 de setembro, em Cochambamba, durante reunião boicotada pela ala arcista. No ano passado, Arce foi expulso do partido por não comparecer e esvaziar um congresso do MAS controlado por aliados de Evo, que indicariam o ex-presidente como futuro candidato.

Segundo a embaixadora, o governo brasileiro não mudou sua posição de condenar "qualquer tentativa de golpe" na Bolívia e de se solidarizar com o governo Arce. O Itamaraty também articulou manifestações similares do Mercosul e do Consenso de Brasília.

Agenda

O programa previsto no Ministério das Relações Exteriores para a visita de Lula à Bolívia não inclui reunião presencial com Evo, embora integrantes do governo lembrem que eles cultivam relação de amizade muito próxima, com diálogo frequente. Evo esteve, por exemplo, como convidado especial na posse de Lula, em 2023, no Palácio do Planalto.